Crolla il solaio nella casa dello studente di Lecce: paura nella residenza universitaria dei Salesiani

Crolla il solaio nella residenza universitaria dei Salesiani "Ennio De Giorgi" a Lecce. Il crollo si è verificato attorno alle 17 del pomeriggio. Fortunatamente quell'area, nei pressi di una scala di emergenza, era stata già chiusa in attesa dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione e questo ha impedito che gli studenti si facessero male.

La dinamica

Un gran frastuono, poi il crollo, con i calcinacci che sono rimasti tra pianerottolo e scale. L'area è stata transennata.

Grande paura tra gli studenti, soprattutto quelli che abitano nella palazzina A, quella in cui è avvenuto il crollo che sono stati i primi ad avvertire il tonfo e ad accorrere sul posto per vedere cosa fosse successo. Naturalmente l'episodio ha messo in allarme le associazioni studentesche, che ora chiedono maggiore sicurezza.

