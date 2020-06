Test sierologici: negativi i primi 250 effettuati in provincia di Lecce dalla Croce Rossa

Ultimo aggiornamento: 17:28

Prosegue l'indagine sierologica che sta effettuando la Croce Rossa Italiana, la campagna nazionale dei test sierologici per individuare la presenza di anticorpi al Covid , partita anche in provincia di Lecce lo scorso 25 maggio.Sono tutti negativi i risultati dei primi 250 test sierologici sulla prevalenza da SarsCoV2.«Importante dato che speriamo possa fungere da incoraggiamento per i prelievi che andremo a fare, dopo la pausa domenicale, a Scorrano e Sogliano Cavour».LEGGI ANCHE: Covid, oltre 2mila i tamponi in Puglia. Ma solo un nuovo caso. E il numero degli attualmente positivi scende ancora (733 in tutta la Regione) La mappa Inoltre, avvisa la Croce Rossa, che la prossima settimana «verrà fatto un ulteriore passaggio nei paesi in cui sono stati già effettuati i primi prelievi». L'invito è quello di rispondere ai numeri di telefono che iniziano con 06 5510. Non si tratta di un call center ma del numero della Croce Rossa che contatta gli utenti per chiedere se vogliono o meno sottoporsi - in maniera volontaria - al test.«Richiameremo anche cittadini che hanno rifiutato perché non informati abbastanza o perché intimoriti dal numero sconosciuto non hanno risposto alle telefonate dei nostri volontari».