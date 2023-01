Salento, crede di aver vinto 100 euro, ma sono 10mila. La sorpresa quando torna a riscuotere

È convinta di aver vinto solo 100 euro, ma quando torna in ricevitoria per riscuotere, il titolare gli rivela una vincita cento volte superiore. La dea bendata bacia una cittadina di Ugento, nel Salento, che con un biglietto “Doppia sfida” da 5 euro riesce a portare a casa 10mila euro. E tutto quasi senza accorgersene.

Il 5 gennaio la signora si è presentata nella tabaccheria “GiaMar” di Cinzia Passaseo, sulla centralissima via Marina, per comprare un biglietto “gratta e vinci”, che ha poi portato a casa. Dopo qualche ora, poi, è tornata nella ricevitoria per chiedere una verifica del biglietto. «Ha dato il “gratta e vinci” a mio marito - spiega la proprietaria - chiedendogli di controllare perché, forse, c'era una vincita di 100 euro o anche meno».

Grande è stato il suo stupore quando il titolare gli ha rivelato che quei tre numeri uguali trovati grattando il biglietto non le avevano fruttato la somma che aveva creduto, ma una vincita ben più cospicua: 10mila euro. «Era talmente incredula - aggiunge la titolare - che è andata a casa con il biglietto in mano e solo dopo due giorni è tornata in ricevitoria per riscuotere. Siamo particolarmente contenti che questa somma sia andata ad una persona e a una famiglia del nostro paese a cui farà sicuramente comodo».