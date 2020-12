Parte dal Regno Unito con tampone negativo, arriva nel Salento positivo alla variante inglese: accertato focolaio di Covid mutato. I contagi sono almeno 10

Allarme covid inglese a Carmiano, nel Salento, per un focolaio che sarebbe scoppiato nelle ultime 24 ore. Circa 10 le persone risultate positive. Il contagio sarebbe partito da un giovane professionista in ambito sanitario, in servizio a Londra e rientrato in provincia per le festività natalizie.



Condizionale d’obbligo perché il 28enne avrebbe preso il volo di rientro dall’Inghilterra con tampone negativo, con il virus che si sarebbe quindi manifestato in un secondo momento, contagiando familiari e amici. Intanto nella comunità di Carmiano e Magliano cresce la preoccupazione, ai 10 contagiati se ne aggiungerebbero numerosi altri in quarantena preventiva e in attesa di tampone.



