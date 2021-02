Vandali al Parco Lavinia: si cercano i responsabili grazie alle telecamere

Vandali in azione al Parco Lavinia. E si cercano i responsabili grazie all'impianto di video sorveglianza. A darne notizia il sindaco di Lecce Carlo Salvemini: «Una brutta notizia stamattina», scrive sul suo profilo social il primo cittadino. Parco Lavinia, l'area verde con i giochi per i bambini, in via Vecchia Carmiano è stato teatro di atti di cvandalismo accaduti evidentemente nella notte. «Mi auguro - ha detto Salvemini - che l'impianto di videosorveglianza ci dirà di più sui responsabili. Resta l'amarezza per un danno provocato da pochi nei confronti di tutta la comunità del quartiere - ha aggiunto il primo cittadino - . Il nostro impegno, delle istituzioni, delle famiglie, dei singoli cittadini attivi è far maturare l'idea che lo spazio pubblico - compresi gli arredi urbani, le giostrine, i segnali stradali - è la nostra casa. E che come la nostra casa va rispettato, protetto, curato da parte di tutti».

Intanto, già a inizio settimana, ha annunciato il sindaco, l'amministrazione comunale metterà riparo all'atto vandalico «come è giusto che sia. E continueremo a non arrenderci al degrado dei luoghi e dei comportamenti».

