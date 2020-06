Covid, solo 7 casi ancora attivi nel Salento: virus zero sempre più vicino/LA MAPPA

Ultimo aggiornamento: 14:00

LECCE - Mentre in Italia preoccupa la presenza di ben dieci nuovi focolai di coronavirus tanto da non escludere nuovi lockdown, il Salento sembra vicino a uscire dall'incubo.I numeri parlano chiaro: la mappa della provincia di Lecce è ormai praticamente ripulita dai casi di Covid accertati, che restano attivi in soli 5 comuni, tra cui il capoluogo per un totale di 7 casi suddivisi tra(2),(1),(1),(1) e(1). E infine uno ancora attivo nella Rsa la Fontanella diRispetto al 2 giugno scorso i casi di positività sono scesi da 19 a 7. E oggi i dati ricalcano quelli del 4 marzo, a inizio pandemia. Mentre il clou nel Salento si registrò tra il 2 e l'11 aprile con una vetta di 308 nuovi casi.Il report della Asl di Lecce fotografa una situazione decisamente ottimistica, soprattutto in quei focolai che avevano preoccupato a inizio emergenza, come Lecce e Copertino, ma anche a Soleto. Cauto ottimismo dunque anche e soprattutto in vista dell'estate e dell'avvio della Fase 3, che ha ulteriormente allentato le maglie delle prescrizioni anti-covid, aprendo locali, spiagge e centri sportivi. Una situazione al momento sotto controllo, dunque, al netto della preoccupazione per una eventuale seconda ondata in autunno, quando riapriranno anche le scuole.