Calimera, sindaco positivo al covid. Amministratori in quarantena e dipendenti in smart working

A Calimera il sindaco, Gianluca Tommasi, è risultato positivo al Covid 19. Con lui anche la moglie. Sono risultate negative,invece, le due figlie. La giunta e tutti gli amministratori che sono venuti in contatto si sono autoisolati, in quarantena fiduciaria. I dipendenti sono tutti in smart working. Il comune, in sostanza è chiuso. Ad essersi salvato, perché assente, è il tecnico comunale, Antonio Castrignanò. Raggiunto telefonicamente, il primo cittadino ha dichiarato di sentirsi bene, «solo un poco di stanchezza alle gambe». Ad avvisare della sua positività al virus sarebbe stato il titolare di un centro di analisi del paese. Peraltro, «la comunicazione mi ha colto di sorpresa, perché», ha ricordato, «da quando è scoppiata la pandemia avrò fatto dieci tamponi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA