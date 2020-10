Covid, sei casi a Melendugno: ci sono anche due bambini. Classi in quarantena. Maestra positiva a Tricase

Si aggiorna velocemente la mappa del contagio, anche in provincia di Lecce, dove oggi alla lista dei nuovi casi si aggiungono Melendugno e Tricase.

A Melendugno il sindaco ha infatti comunicato la presenza di 6 casi positivi al covid-19 nel comune. «Uno di questi casi - spiega Marco Potì - è attualmente ricoverato presso una struttura sanitaria, mentre gli altri 5 sono tutti asintomatici, attualmente in isolamento sorvegliato presso le proprie abitazioni, compresi i loro contatti stretti».

DUE CASI RIGUARDANO BAMBINI CHE VANNO A SCUOLA

Due di questi casi interessano bambini, uno di scuola primaria e l’altro di scuola secondaria, entrambi frequentanti il plesso di Melendugno.

«L’autorità sanitaria - conclude Potì - ha in corso i protocolli di verifica epidemiologica su tutti i bambini e insegnanti in contatto con i 2 casi rilevati.

La dirigente scolastica ha informato i genitori sulle modalità operative e di comportamento.

La situazione è sotto controllo ed è seguita da vicino dal comune e dagli enti preposti.

Informeremo puntualmente sull’evolversi della situazione appena avremo conoscenza delle informazioni». La scuola non chiuderà, ma le classi saranno messe in quarantena e durante il weekend si procederà alla sanificazione.

MAESTRA POSITIVA A TRICASE

Un altro caso positivo a scuola, questa volta riguarda una maestra di Tricase. Un caso di positività in una sezione dell'infanzia nella scuola "Pertini". Avviate tutte le procedure per risalire ai contatti stretti. Allertata l'Asl del posto sono state attivate le procedure all'isolamento preventivo ed effettuati i tamponi.

