Covid, sei casi a Melendugno: ci sono anche due bambini. Classi in quarantena

Si aggiorna velocemente la mappa del contagio, anche in provincia di Lecce, dove oggi alla lista dei nuovi piccoli focolai si aggiunge Melendugno: il sindaco ha infatti comunicato la presenza di 6 casi positivi al covid-19 nel comune.

«Uno di questi casi - spiega Marco Potì - è attualmente ricoverato presso una struttura sanitaria, mentre gli altri 5 sono tutti asintomatici, attualmente in isolamento sorvegliato presso le proprie abitazioni, compresi i loro contatti stretti».



DUE CASI RIGUARDANO BAMBINI CHE VANNO A SCUOLA

Due di questi casi interessano bambini, uno di scuola primaria e l’altro di scuola secondaria, entrambi frequentanti il plesso di Melendugno.

«L’autorità sanitaria - conclude Potì - ha in corso i protocolli di verifica epidemiologica su tutti i bambini e insegnanti in contatto con i 2 casi rilevati.

La dirigente scolastica ha informato i genitori sulle modalità operative e di comportamento.

La situazione è sotto controllo ed è seguita da vicino dal comune e dagli enti preposti.

Informeremo puntualmente sull’evolversi della situazione appena avremo conoscenza delle informazioni». La scuola non chiuderà, ma le classi saranno messe in quarantena e durante il weekend si procederà alla sanificazione.

