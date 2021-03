Scontro tra due auto: in frantumi la vetrina di un centro estetico

Scontro all'incrocio e un'auto sfonda la vetrina di un salone di bellezza: tanta paura ma nessun ferito. E' accaduto nel pomeriggio a Taurisano, in provincia di Lecce, intorno alle 14,15 tra via Da Vinci e via SS. Crocefisso.

LA DINAMICA

Stando alla ricostruzione compiuta dagli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Bruno Manco, per circostanze da accertare, sono entrate in collisione due vetture, una Fiat Bravo condotta da un 28enne di Ugento e un'Alfa Romeo Mito al cui volante si trovava un 45enne di Taurisano.

A causa dell'impatto il conducente della Bravo ha perso il controllo andando a sbattere contro l'ingresso di un salone di estetista e parrucchiere chiuso in quel momento anche per via delle restrizioni sanitarie anti-Covid. In frantumi la vetrina e parte del muro abbattuto: i danni ammontano a diverse migliaia di euro.

Nonostante la dinamica, non si sono registrati feriti e i due automobilisti se la sono cavata solo con un grande spavento e qualche contusione.