Salvemini: riaprire le scuole primarie e secondarie di secondo grado. Nel weekend controlli in città. L'invito: «Restiamo a casa»

«Ristori e compensazioni» per chi da domani chiuderà le saracinesche e riaperture «delle scuole primarie e secondarie di primo grado – una possibilità garantita anche alle regioni collocate nella fascia di rischio massimo. Ho chiesto dunque a Bari di uniformarci alle previsioni vigenti per il resto del Paese». Così il sindaco di Lecce Carlo Salvemini alla vigilia del Dpcm che entrerà in vigore domani, 6 novembre, per il contenimento della curva dei contagi da covid.

«A chi da domani chiuderà le saracinesche occorrerà garantire ristori e compensazioni - scrive il sindaco in un post - . Il Governo ha assunto questo impegno che le istituzioni europee – anche a fronte del carattere continentale di questa nuova ondata – credo abbiano il dovere di rafforzare. Alle categorie colpite va la mia solidarietà e il mio impegno da sindaco ad essere al loro fianco in questo drammatico passaggio».

In queste ore, annuncia il primo cittadino, «sono in contatto continuo con le istituzioni regionali alle quali ho manifestato l’esigenza di riaprire le scuole primarie e secondarie di primo grado – una possibilità garantita anche alle regioni collocate nella fascia di rischio massimo. Ho chiesto dunque a Bari di uniformarci alle previsioni vigenti per il resto del Paese. Confido in provvedimenti in tal senso nelle prossime ore».

E con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm, che resterà in vigore fino al 3 dicembre, che limita spostamenti da un Comune all’altro e vieta la circolazione dalle ore 22 alle 5, il sindaco interviene anche sul weekend alle porte: «Per il fine settimana a Lecce, come nel resto del paese, sarà in vigore la sospensione di ogni spostamento alle 22. Come in tutta la Puglia, non saranno aperti per il servizio al tavolo pub, bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione. Inoltre, non sarà possibile spostarsi dai Comuni della provincia verso la città per raggiungere - come avvenuto domenica scorsa - le strade del passeggio».

Il primo cittadino, nel ricordare che non è consentito il consumo di cibo o bevande in strade e spazi pubblici, annuncia che gli agenti della Polizia Locale e le altre forze dell’ordine pattuglieranno le strade per scongiurare ogni assembramento.

«L’unione di questi fattori ci consente di non interdire la circolazione pedonale nelle strade e nelle piazze sulle quali si affacciano le attività commerciali la cui apertura è ancora consentita. Saremo pronti, comunque, a intervenire con provvedimenti d’urgenza se dovessero rendersi necessari. Ma confido nel buon senso dei cittadini leccesi, che hanno dimostrato in quest’anno così drammatico, di sapersi assumere la responsabilità di comportamenti prudenti. Restiamo a casa, usciamo solo per ragioni di lavoro, necessità o urgenza».

