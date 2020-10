Covid a Salice, chiuso un asilo nido

Un caso accertato di Covid-19 tra i bimbi, chiude temporaneamente l’asilo nido privato “Magico Mondo” di Salice Salentino. Lo ha ufficializzato poco fa il sindaco di Salice Tonino Rosato, che con apposita ordinanza, così come disposto dall’Asl, ha stabilito «il divieto temporaneo di utilizzo della struttura fino a quando non verranno effettuati tutti i controlli per definire la filiera di contagio nonché la sanificazione dell’immobile, e sarà completato positivamente il periodo di quarantena stabilito per legge».

«Sono misure cautelari - precisa Rosato - che vengono poste in essere per la salvaguardia della salute pubblica e per scongiurare qualsiasi forma di propagazione e di contagio del virus». La struttura, sita in via Pietro Nenni, è di recente realizzazione, era stata inaugurata nel luglio scorso. Solidarietà e vicinanza da parte di sindaco e Amministrazione ai genitori del bimbo coinvolto.

