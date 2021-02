Salento, casi calati in una settimana. Aumentano i comuni covid free

Circa 300 casi in meno in una settimana in provincia di Lecce dove i positivi al covid passano da 1.878 a 1.589: la curva scende con un'incidenza media provinciale pari al 2,0 (la più bassa di Puglia).

Lieve aumento a Lecce città, dove gli attualmente positivi sono 259 contro i 244 di una settimana fa (indice passato dal 2,5 al 2,7).

Mentre aumentano i comuni covid free: Bagnolo, Giuggianello, Tiggiano, Zollino, San Cassiano, Santa Cesarea Terme.

I due comuni in cui il rapporto tra abitanti e positivi è più alto restano Cannole e Matino ma in entrambi i casi l'incidenza è comunque scesa, passando dall'11 per mille (Cannole) e 10 per mille (Mattino) al 7.

Da domani alle 9 parte a Lecce la vaccinazione di asili nido e materne comunali che si terrà nel centro sociale in via Matera, nel quartiere Stadio.

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA