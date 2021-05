Salento, 3,4 contagiati per 1000 abitanti. E un comune su otto è Covid-free: il report Asl

Salento, ci sono attualmente 2.697 persone positive al Covid, cioè una media di 3,4 contagi ogni 1000 abitanti, mentre 232.961 cittadini hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. E' quanto emerge dal report settimanale redatto dall'Unità di Epidemiologia e Statistica della Asl di Lecce, diretta dal dottor Fabrizio Quarta e con la collaborazione di Angela Metallo e Carlo Indino.

Come si nota dal grafico, estrapolato dal report Asl, l'incidenza dei contagi nelle fasce d'età sottoposte fino a oggi a vaccinazione in via prioritaria è molto diminuita, il che lascia ben sperare nel prossimo futuro. Del resto, in tutta la regione, la curva segna un -26% complessivo di nuovi infetti.

LEGGI IL DOCUMENTO: Report_14.05.2021_14152732.pdf

Nella provincia di Lecce, in particolare, nell'ultima settimana 13 comuni sono diventati Covid-free: Andrano, Cannole, Carpignano salentino, Castro, Diso, Martignano, Melpignano, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, Santa Cesarea Terme e Tiggiano. Si tratta di piccole comunità, ma è un segnale comunque incoraggiante perché arriva dopo mesi durante i quali i numeri confermavano la morsa del Covid e le misure di contenimento e sicurezza sono state più rigide.