Covid, 4.844 attualmente positivi nel Salento: la mappa dei contagi, comune per comune. Da inizio pandemia, 344 morti

Sono 344 i morti di Covid nel Salento dall'inizio della pandemia. E 1.751 i ricoveri totali per il nuovo coronavirus, 251 gli attualmente ricoverati negli ospedali della provincia di Lecce. Sono alcuni dei dati contenuti nel report aggiornato a oggi, 9 aprile 2021, sulla pandemia in corso ed elaboratore da Fabrizio Quarta con il suo staff dell'Unità di Epidemiologia e Statistica della Asl di Lecce.





Lo studio e le fasce d'età più colpite

Sono 4844 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi. Il report evidenzia la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti. Così, si scopre che sono 34 i comuni nei quali il numero medio di contagi per 1000 abitanti supera la media provinciale, pari a 6,1 infettato dal Covid ogni 1000 persone. E dal 9 ottobre dello scorso anno continua ad aumentare il numero dei positivi nella fascia d'età fra i 65 e i 79 anni.

Leggi il provvedimento: Report_09.04.2021_09163249.pdf