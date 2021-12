Covid, positivo un secondo giocatore del Lecce. L'annuncio della squadra

Ancora un positivo nella squadra giallorossa. Lo ha comunicato l'Us Lecce a poche ore dalla partita contro il Vicenza. «A seguito di un ulteriore ciclo di test molecolari, come da protocollo sanitario, oltre alla positività riscontrata in data 18 dicembre, è stato rilevato - scrive la società - un secondo caso di positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra».

Dopo la scoperta del primo positivo, è stata annullata la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico Marco Baroni. Per il momento la partita di questa sera alle 20.30 allo stadio di Via del Mare resta confermata.