Covid-19, un caso positivo nel reparto di Cardiologia: verso lo stop alle attività, quarantena per il personale

Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso positivo al Covid-19 è stato certificato nel reparto di Cardiologia dell'ospedale di Copertino, nel Salento . Si tratta di uno degli ospedali più colpiti dai focolai nella Fase 1 della pandemia da coronavirus. Ora si teme per nuovi contagi.Dalle prime notizie raccolte, i responsabili della struttura e dell'Azienda sanitaria stanno valutando la chiusura del reparto e la quarantena per tutti coloro che sono venuti in contatto con la persona infettata.Aggiornamenti nelle prossime ore.