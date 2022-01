Covid: oltre 1.200 nuovi casi solo nel Salento, 80 ricoveri. Ecco i contagi Comune per Comune

Oggi in Puglia si registrano 5.581 nuovi contagi Covid su 36.031 test (15,4% incidenza) e 5 morti. Per quanto riguarda la provincia di Lecce, sono 18.893 - di cui 80 ricoverati - i cittadini attualmente Covid positivi.



Il report della Asl, a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell'Uoc di epidemiologia e statistica, evidenzia la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti. Registra anche il numero dei cittadini residenti vaccinati, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età.

Ecco i numeri dei contagi Comune per Comune:





Dall'inizio della campagna vaccinale sono 1.504.194 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 623.870 prime dosi, 586.229 seconde dosi, 21.333 monodose e 272.762 terze dosi.

I 5.581 nuovi casi registrati in Regione casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.681, nella provincia Bat 526, in provincia di Brindisi 514, in quella di Foggia 738, in provincia di Lecce 1.265, in provincia di Taranto 761. Altri 84 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 12 contagi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Attualmente ci sono 50.664 positivi di cui 408 ricoverati in area non critica (ieri 384) e 34 in terapia intensiva (ieri 38).