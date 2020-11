Paura a San Foca, scoppia un incendio all'interno della pineta. Fiamme vicino alle abitazioni

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio intorno alle 16.30 nella pineta di San Foca, marina di Melendugno, in via dei Giunchi, una strada con diverse abitazioni. L’allarme è arrivato da un abitante della zona alla Polizia Locale di Melendugno, diretta dal Comandante Antonio Nahi. Sul posto quando sono giunti gli agenti, le fiamme erano altissime e molti alberi stavano ardendo.

Complice anche il vento di tramontana, le lingue di fuoco si sono propagate sia all’interno del bosco che sugli alberi che costeggiavano la strada, con grave pericolo per le abitazioni. Sono stati chiamati d’urgenza i vigili del fuoco che, quando sono arrivati, hanno faticato non poco per domare le fiamme. Si sono vissuti momenti di paura poiché la strada era piena di fumo, le fiamme si alzavano sempre di più e il rischio che il fuoco potesse propagarsi aumentava con il passare del tempo.

