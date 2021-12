Covid, tornano i contagi negli ospedali. Infermiera positiva al pronto soccorso di Lecce, isolati due pazienti

Pronto soccorso in difficoltà questa mattina all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sono infatti in corso le operazioni di sanificazione del reparto dopo la rilevazione della positività al covid di una infermiera che ha lavorato nella notte. La donna, durante il turno ha preso in carico due pazienti arrivati al pronto soccorso, che al momento sono stati isolati per verificare se si siano positivizzati o meno.

Al momento dunque il pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce lavora a ritmo ridotto: si sta procedendo infatti con la sanificazione di tutte le stanze. L'infermiera risultata positiva era vaccinata, i due pazienti che sono stati presi in carico nella notte dall'infermiera al momento sono stati isolati in una stanza in attesa di confermare la positività e quindi trasferirli in un altro reparto.

Blocco degli accessi anche negli ospedali della provincia di Lecce. A Scorrano e Casarano sono stati "chiusi" i reparti di cardiologia per la presenza di pazienti positivi.

Le criticità negli ospedali della provincia

Di criticità nei pronto soccorso e nei reparti dei nosocomi salentini, se n'era parlato proprio nei giorni scorsi con reparti pieni negli ospedali salentini e pazienti costretti a sostare precariamente, anche per giorni, nei pronto soccorso. Ancora troppo pochi risultano essere i posti letto a disposizione dei medici rispetto all’esigenza di cura della popolazione salentina. E in un contesto legato tuttora alla pandemia, che di fatto ha ridotto la disponibilità di posti letto nei reparti per assegnarli all’area covid e ha anche fatto calare il numero (del 30%) per rispettare il distanziamento, il sistema sanitario in provincia di Lecce, da settimane è in difficoltà per garantire il turnover tra dimissioni e nuovi ingressi.

Situazione che si fa sempre più complessa, dopo lo stop dei giorni scorsi nei ricoveri d’emergenza al “Vito Fazzi” di Lecce e al “Ferrari” di Casarano, e che ora rischia il blocco dei ricoveri in molti dei reparti tra i più vitali del sistema sanitario come cardiologia, medicina generale, geriatria e ortopedia. Un allarme questo che arriva dalla prima linea, sollevato dal dottore Silvano Fracella, responsabile sanitario del pronto soccorso del nosocomio leccese, e condiviso dal dottore Nicola D’Angelo, dirigente medico della centrale operativa del 118.

«Il problema che incontra il 118 in questi giorni, così come in prossimità di tutte le festività, è un incremento dell’attività che purtroppo si associa a difficoltà di consegnare i pazienti a tutti i pronto soccorso del Salento, non solo a quelli di Lecce e Casarano già finiti sotto i riflettori. Questi problemi – afferma D’Angelo - purtroppo non sono esclusivi di uno o due ospedali, ma situazioni analoghe si possono ritrovare a Scorrano e Gallipoli. Tutti i reparti di medicina e geriatria, degli ospedali della provincia di Lecce sono assolutamente pieni e a questi spesso se ne associano degli altri come cardiologia o ortopedia. Cosi diventa difficile lavorare, nonostante solo il 15% dei casi è trasferito in ospedale dal 118, a cui si aggiungono i tanti che arrivano autonomamente in pronto soccorso».



Un problema che crea disagi per utenti e personale sanitario, sempre più in difficoltà nel completare i ricoveri. «I pazienti in attesa dei posti nei reparti sostano nei pronto soccorso anche per tempo prolungato, e l’arrivo di nuovi casi solleva criticità e conflitti ad ampio raggio. Difficoltà che si acuiscono in caso di contagi covid, che portano al blocco delle attività dei reparti e alla riduzione di accessi nei pronto soccorso. Il problema rischia così di diventare ciclico e irrisolvibile».