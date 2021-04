Salento, aumentano i casi: +711 in una settimana. Sono in tutto 4.466

Salgono ancora i casi di positività al Covid in provincia di Lecce. Il report settimanale della Asl fotografa un incremento di 711 casi in una sola settimana, passando da 3755 di sette giorni fa 4.466 attualmente positivi di oggi.

Tra i comuni più colpiti del Salento troviamo Squinzano, con 252 casi (sette giorni fa erano 222) che passa da 16 a 18,1 ogni mille abitanti. Seguono con 15 casi su mille Palmariggi e Supersano. Decisamente più bassa la percentuale di positivi a Lecce città, dove gli attualmente positivi sono comunque in lieve crescita: da 621 di una settimana fa ai 698, pari a 7,2 casi su mille abitanti.

Ricoveri aumentati. Ma un comune torna virus free

I ricoveri totali sono 1656, contro i 1480 di una settimana fa. I decessi sono passati da 311 a 321. Ma c'è una buona notizia: nella mappa del Salento che una settimana fa vedeva il virus presente in ogni singol comune, torna uno spiraglio bianco, a Sternatia, unico comune al momento senza contagi.



Infine la Asl segnala che il Drive through di San Cesario di Lecce a partire da mercoledì 7 Aprile sarà trasferito presso il Palazzetto dello Sport in Via Caduti di Nassiriya a Lecce. In questa postazione il test verrà eseguito esclusivamente a coloro ai quali Asl Lecce ha prescritto e prenotato il tampone molecolare.