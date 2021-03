Sulla panchina a mangiare e bere: «Non crediamo al Covid». E aggrediscono i carabinieri

Sette adulti e cinque bambini, seduti su una panchina e tutto intorno, a mangiare e bere la sera della domenica delle Palme. Violando ogni norma di contenimento del contagio da Covid. Per questo, una pattuglia di carabinieri della stazione di Soleto, si è avvicinata alla comitiva riunita in viale della Libertà, nel comune griko di Zollino, per chiedere spiegazioni e prendere le generalità dei presenti, tutti sanzionabili, tutti senza mascherina.

A quel punto è scattato il parapiglia. «Non crediamo al Covid, è una montatura» avrebbero detto ai miliari. Alcuni dei presenti hanno spintonato i carabinieri, una persona è inciampata e caduta nel tentativo di fuggire, tentativo riuscito a due dei sette adulti assembrati. Altri hanno minacciato gli uomini in divisa, annunciando che avrebbero fatto ricorso poi alle vie legali. Sono stati tutti denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.