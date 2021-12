Movida e bus, il piano dei controlli in Prefettura. "Tolleranza zero per le feste"

Occhi puntati sui locali (alberghi, bar e ristoranti) e mezzi di trasporto (bus e stazioni) per il controllo del green pass a Lecce e nel Salento. Ma resta alta l’attenzione anche per movida e luoghi pubblici, con l’obiettivo di scongiurare assembramenti pericolosi in vista del Natale.

Il Comitato sicurezza in Prefettura a Lecce



Sono queste le prime linee guida messe a punto e illustrate ieri nel corso del Comitato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati