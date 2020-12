Covid, altri due morti nel Salento. A Parabita chiude il Comune: sanificazione e tampone per tutti i dipendenti. Galatina nel caos: code fuori dall'ospedale

Altri due morti per Covid nel Salento questa notte. Si tratta di un uomo di Foggia, di 88 anni e di una donna di Nardò, 83 anni. La pandemia dunque non accenna ad allentare la sua morsa, fra contagi sempre frequenti e letalità, in particolare fra le persone più anziane e fragili.

Nel frattempo a Parabita, comune finito nella bufera, pochi giorni fa, per le celebrazioni dell'Immacolata affollate di persone, in violazione di qualsiasi regola sulla prevenzione del contagio, è stato chiuso per sanificazione il municipio. Dalle prime notizie raccolte, infatti, un dipendente è risultato positivo al tampone per l'accertamento dell'infezione. L'uomo, che da lunedì si trova in smart working, è asintomatico ed è fra i contagiati dell'Immacolata: avrebbe infatti contratto la malattia nel coro della novena.

Contagi dopo le preghiere in chiesa a Parabita: 10 nuovi casi. Il Covid “dimezza” il corpo dei vigili a Casarano: cinque positivi. Il comandante: «Sicurezza a rischio»

A Galatina lunghe code si segnalano, da questa mattina, fuori dall'area pre-triage dell'ospedale Santa Caterina Novella. Decine e decine di persone in attesa per ore. Dalle prime informazioni raccolte, i ritardi sarebbero dovuti a una lenta procedura di raccolta dei moduli sulla privacy, da consegnare in doppia copia all'ingresso dell'ospedale e da registrare poi nel data base della Asl. Tre oss sono addette esclusivamente a questo compito, che tuttavia stamattina si è rivelato oltremodo gravoso. I disagi sono numerosi per i cittadini in attesa, fra i quali si contano molti anziani. Aggiornamenti nelle prossime ore.

