Tuglie, perseguita e minaccia l'ex presidente della Provincia Gabellone: arrestato

Per l'ennesima volta minaccia l'ex presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone e poi si dà alla fuga. Manette ai polsi per il 52enne Antonio Pezzulla di Tuglie: l'uomo, già sottoposto all'obbligo "di firma" e condannato in passato per reati analoghi, dovrà difendersi dalle accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale,atti persecutori e rifiuto di sottoporsi ad alcoltest.

I fatti

Pezzulla ieri sera ha fatto irruzione all'interno della "Farmacia Gabellone" a Tuglie rivolgendo offese e ingiurie verso l'ex numero uno di Palazzo dei Celestini. I presenti hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Il 52enne si è allontanato, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, si è messo alla guida della sua auto ed è stato avvistato dapprima dai militari di Sannicola e poi dai colleghi della stazione di Alezio. Pezzulla invece di fermarsi ha aumentato la velocità cercando addirittura il frontale con i militari. Fortunatamente, evitato lo scontro, i militari al comando del maresciallo Luca Russo, lo hanno bloccato e condotto in caserma dove è stato visitato dal 118 e dichiarato in "evidente stato di alterazione psicofisica". Pezzulla è stato confinato ai domiciliari.