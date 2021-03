A Monteroni la melagrana da record: 45 centimetri di circonferenza

A tre centimetri dal record mondiale. Una maxi-melagrana ha visto la luce nella coltivazione di Salvatore Strafella, che da un lustro porta avanti la sua attività agricola nelle campagne alla periferia di Monteroni. La misurazione ha fatto registrare una circonferenza di 45 centimetri.

IL FRUTTO

E la melagrana, della varietà Wonderful One, non si è fermata molto lontano dal primato terrestre. Riguardo alla lunghezza del “perimetro” di questo frutto sempre più amato e ricercato sia per il gusto che per le sue molteplici proprietà, l’olimpo viene attribuito alla Cina e si riferisce ad una melagrana di ben 48,7 centimetri. È quello misurato nel continente asiatico negli anni scorsi il frutto di melograno con la circonferenza più grande al mondo.

IL RECORD

Un record planetario che è stato quindi sfiorato anche dal prodotto raccolto nella piantagione monteronese di Strafella. Tuttavia, sempre in Salento, nelle recenti annate, sono state registrate altre melagrane da guinness, anche con circonferenze più grandi ma pur sempre al di sotto (seppure di un’incollatura) del non-plus-ultra cinese. Non si tratta di record, ma davvero poco ci manca: questione di (pochi) centimetri.