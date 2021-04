Matino, spari in pieno giorno. Colpi di arma da fuoco contro un'auto

Una sparatoria in pieno giorno a Matino. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'automobile parcheggiata in una traversa di via Piave a Matino ai confini con Casarano in provincia di Lecce.

I fatti

I malviventi avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso l'auto di proprietà di una persona già presente negli archivi elettronici delle forze dell'ordine, frantumando uno dei finestrini.

La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma al momento non si registrano feriti.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno effettuando tutte i rilievi del caso. Oggi a Matino è festa patronale in onore di San Giorgio e nonostante la zona rossa in cui si trova ancora la regione Puglia, per strada si registra una più alta presenza di persone.