Lecce, lupo morto sulla superstrada: sarà sottoposto ad autopsia

«C'è un lupo morto sulla superstrada». E' stata una telefonata alla centrale operativa di EcoFedercaccia ad avvisare che sul ciglio della superstrada che da Lecce conduce a Brindisi, all'altezza dell'uscita per Squinzano è stata rinvenuta la carcassa di un animale: un lupo secondo quanto detto agli agenti.

La verifica

Dopo la telefonata un equipaggio di EcoFedercaccia di lecce, composto da Gino Lecce, Giuseppe del Cuore e Angelo Cannabona, è arrivato sul posto per verificare quanto segnalato. Insieme ai carabinieri forestali, vigili urbani di Surbo e veterinari ASL, è stato confermato che si trattasse di un lupo. L'animale probabilmente è stato vittima di un investimento, tuttavia la sua carcassa sarà consegnata all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) per gli esami autoptici in modo da accertare le cause della morte.