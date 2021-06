Il commovente saluto di Giampiero al suo fido amico Tommy

Ė andato in pensione dopo 37 anni di servizio, Giampiero Pepe vigile del fuoco, capo reparto nella caserma di Lecce. Un esempio di impegno e determinazione per tutti, ed è anche grazie a lui che è nato il nucleo cinofili Vigili del Fuoco Puglia: Pepe ha contribuito alla realizzazione di una struttura destinata all’addestramento delle unità cinofile a livello nazionale.

L'impegno di Pepe

«L’attività dei nucleo cinofili nel corso degli anni si è dimostrata fondamentale nella gestione degli interventi di soccorso a persona, nonché nelle calamità con l’impiego della colonna mobile nazionale. Su quest’ultimo tema, il cane Tommy insieme al suo conduttore Pepe Giampiero – fanno sapere dal comando leccese - è stato premiato dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per aver contribuito a salvare tre vite umane rimaste intrappolate sotto le macerie per il sisma de L’Aquila. Impegnato in altri eventi anche internazionali come l'ultimo sisma in Albania ha portato onore al nostro Paese».