Mercato Porta Rudiae: due (forse tre) casi positivi. La struttura per il momento resta aperta

Due, forse tre, casi positivi al Mercato di Porta Rudiae a Lecce. Lo screening è in itinere. Al momento, in base ai dati a disposizione del Comune di Lecce, due sarebbero i positivi: il fruttivendolo del mercato e un dipendente del bar, che tuttavia non avrebbe contatti con le aree all'inerno del mercato. Entrambi sono a casa da giorni dopo aver effettuato il tampone in un laboratorio di analisi privato. Secondo le prime informazioni non avrebbero però avvisato la Asl, tramite il proprio medico di base, e quindi non è scattato il protocollo per eventuale isolamento di persone che hanno avuto contatti con i due positivi.

Da verificare il terzo caso positivo: il macellaio, secondo altri commercianti della zona, sarebbe a casa perché ha contratto il virus. L'attività però questa mattina risultava aperta, così come l'intero mercato che è rimasto aperto. Il Comune di Lecce questa mattina ha avvisato la Asl, ma al momento non ci sono provvedimenti di chiusura della struttura.