L'andamento dell'emergenza disegna una curva discendente anche nel Salento, dove i positivi al virus scendono e intere aree sono tornate libere dal contagio. Alla vigilia dell'entrata in funzione delle Usca la Asl della provincia di Lecce ha pubblicato un report sull’andamento dei casi di Covid-19 per tutto il periodo pandemico fino al 24 aprile (al netto dei guariti e dei deceduti), sulla distribuzione geografica, per sesso ed età, sul numero dei ricoveri e sul loro esito, sulle caratteristiche dei guariti, dei deceduti e dei pazienti ricoverati.

Il report è a cura di Fabrizio Quarta, direttore Uoc Epidemiologia e Statistica Asl Le.

I casi positivi attuali sono 231, al netto di decessi e guarigioni. Resta il dato in controtendenza delle donne più esposte al virus rispetto agli uomini con un rapporto di 55% femmine comntro il 45% di maschi tra chi ha contratto l'infezione. Il dato segue invece quello generale per quanto riguarda la gravità, visto che nel Salento come un po' ovunque sono molti di più gli uomini che sviluppano forme più gravi. I decessi infatti sono quasi il doppio delle donne.

Uno dei dati più interessanti riguarda poi i comuni sono 17 quelli che ad oggi sono tornati a virus zero dopo la pandemia.



