In quarantena da due giorni, infermiere del “Fazzi” trovato privo di vita: negativo il primo tampone. Il paese sotto choc

Tragedia nel comune di Acquarica-Presicce, nel Salento, dove un uomo di 58 anni, di professione infermiere, è stato trovato privo di vita dalla moglie, questa mattina presto. Il 58enne era in quarantena da due giorni perché nelle corsie del reparto di Cardiologia dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove lavorava, era entrato in contatto con una persona risultata poi positiva al Covid-19. Da qui l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa del tampone: il primo aveva dato esito negativo.

Fra pochi giorni si sarebbe dovuto sottoporre a un secondo tampone per poter ritornare al lavoro e alla normalità. Che cosa sia accaduto, nella notte appena trascorsa, non è ancora chiaro: l'infermiere è stato soccorso dai sanitari di una ambulanza e di una automedica, chiamati dalla moglie. Ma ogni tentativo di rianimare l'infermiere è risultato inutile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Tommaso Maggio. I militari hanno ispezionato l’abitazione sequestrando flebo e buste di medicinali presenti: la Procura di Lecce, infatti, ha aperto un'inchiesta. Si tratta, va specificato, di un atto dovuto. La salma, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata trasferita all’ospedale di Lecce dove, nelle prossime ore, verrà eseguita una visita esterna sul corpo della vittima. Si valuterà successivamente se effetturare o meno una autopsia completa.

Ultimo aggiornamento: 20:07

