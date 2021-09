Giurdignano, due casi a scuola: chiudono elementari e medie

Chiude a Giurdignano l'istituto scolastico di via Piave, dove due alunni sono risultati positivi al Covid nelle ultime ore.Si tratta di uno studente delle elementari e di uno delle medie. Per questo il sindaco del paese ha disposo la chiusura de per un minimo di tre giorni in attesa della sanificazione dell'immobile e dei tamponi che saranno effettuati agli alunni a spese dell'amministrazione comunale. Anche i Servizi Mensa e Scuolabus saranno attivati al cessare dell'emergenza.