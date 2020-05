Covid, il Salento scende a 107 casi. Cresce il numero dei comuni “virus free”

Ultimo aggiornamento: 23:13

LECCE - Migliora a vista d'occhio la situazione epidemiologica del Salento che oltre a risultare per il secondo giorno di fila senza nuovi casi di Covid 19, vede diminuito sensibilmente il numero dei positivi, passati negli ultimi 12 giorni da 188 a 107.Il report della Asl di Lecce aggiornato a oggi 15 maggio fotografa la situazione comune per comune con il netto decremento sulla mappa delle aree colorate a favore di quelle tornate bianche e quindi libere dal virus.Nel giro diidi pochi giorni si sono negativizzati altri 9 comuni in provincia di lecce: Aradeo, Corigliano d’Otranto, Gagliano del Capo, Maglie, Melissano, Otranto, Sannicola, Taviano, Veglie.Particolarmente interessante la situazione del capoluogo, dove i positivi sono passati dagli iniziali 73 ai 20 di oggi (- 20 in meno rispetto ai 40 di 12 giorni fa).