Nuovo aumento dei casi, Otranto richiude le scuole. Allarme anche a Melendugno

Scuole di nuovo chiuse a Otranto, dove il sindaco, Pierpaolo Cariddi, ha deciso di correre ai ripari dopo il nuovo picco di casi di Covid registrato in comune. Da oggi al 15 aprile compreso dunque tutte le scuole del comune otrantino resteranno chiuse.

Subito dopo le festività pasquali, tra visite ai parenti e qualche grigliata, si sono accesi alcuni focolai. «La situazione è peggiorata dopo le vacanze di Pasqua e Pasquetta - dice il Sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi -, per questo motivo stiamo cercando di capire se si tratta di focolai isolati oppure se i contagi possono allargarsi. Per precauzione, come prima misura, sono state chiuse le scuole e si sta procedendo alla sanificazione degli edifici». Sull’aumento dei contagi il Sindaco è molto cauto: «Purtroppo i dati certi a noi giungono con una settimana di ritardo, per questo abbiamo già da tempo attivato la rete dei medici di base che ci comunica tempestivamente eventuali casi, il che ci aiuta ad organizzare anche uno speciale servizio di raccolta dei rifiuti ed un’assistenza tramite i volontari. Per quanto riguarda i contagi, devo dire che per ora la situazione sembra essere circoscritta. Certo - prosegue Cariddi- la prudenza non è mai troppa in questi casi, ma ci sono dati che ci fanno ben sperare. Ad Otranto è attivo il servizio che effettua i tamponi gratuitamente, proprio oggi sono stati fatti 210 tamponi e tutti quanti sono risultati negativi. Questo ci fa ben sperare sul fatto che l’allarme possa rientrare al più presto».

Melendugno, il sindaco: 72 casi attivi nel comune

Poco lontano, a Melendugno, anche il sindaco Marco Potì lancia l'allarme contagi. Sono infatti 72 i cittadini la cui positività al covid è stata accertata. Di questi 53 casi a Melendugno; 17 casi a Borgagne e altri 2 casi a San Foca e Torre dell’Orso (entrambi residenti in altri centri). Altre 17 persone - spiega ancora Potì - sono in attesa di tampone, in quanto contatti stretti di soggetti positivi.

Il numero di soggetti attualmente positivi rispetto alla popolazione risulta di circa 7,2 ogni 1000 ab., rispetto al periodo di picco dello scorso autunno, in cui abbiamo registrato fino a 7,6 positivi ogni 1000 ab. ed al 3,8 della precedente comunicazione.

«La situazione epidemiologica a Melendugno è in forte aumento, in particolare con numerosi nuovi contagi a Melendugno, a fronte di diverse guarigioni a Borgagne, dove il numero dei positivi è in calo rispetto al recente passato. Inoltre, siamo in attesa dell’esito di tamponi per numerosi contatti stretti di casi positivi. I dati cambiano dall’oggi al domani, con un ritmo preoccupante».