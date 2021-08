Salento: +269 casi covid in una settimana. Gallipoli, Lecce e Nardò le più colpite

Ancora in risalita i casi di Covid in provincia di Lecce, dove si registrano 1271 cittadini attualmente positivi (contro i 1202 della settimana scorsa). Un piccolo balzo in su di 269 casi in sette giorni, analogo a quello della settimana precedente.



Nel report settimanale della Asl è riportato, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce resta azzurro blu a seconda del numero dei casi in percentuale rispetto al numero di abitanti. I comuni più colpiti in termini assoluti sono invece Gallipoli, Lecce e Nardò, rispettivamente con 124, 122 e 75 casi attualmente attivi.

I comuni covid-free sono Sternatia, Zollino, Cannole, Carpignano, Tiggiano, Corsano, Aradeo, Giuggianello e Minervino.