Covid, lavori negli ospedali in vista di una seconda ondata di contagi: pronti 14 milioni per le ristrutturazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piatto ricco per gli ospedali salentini: 14 milioni per le ristrutturazioni da ultimare entro fine ottobre. Il cronoprogramma è stringente perché il direttore generale della Asl di Lecce , Rodolfo Rollo, ha fatto ingranare la marcia per avere gli ospedali pronti per il Covid a novembre. Di pari passo procede l'iter per il trasferimento dei reparti al Dea di Lecce: a breve la Asl di Lecce invierà a Bari la richiesta e alla fine il look degli ospedali sarà ampiamente rinnovato. I lavori riguarderanno tutti gli ospedali Asl del Salento in modo che i pronto soccorso abbiano aree separate per i Covid e per quanti non presentano sintomi sospetti. In più ci sono i posti letto aggiuntivi di terapia semi-intensiva, di lungodegenza e di riabilitazione. Gli ospedali individuati per il Covid sono il Vito Fazzi di Lecce e il Santa Caterina Novella di Galatina.«Gli assi di intervento sono sostanzialmente due afferma il dg Rollo : attività sul territorio e negli ospedali. Il prossimo futuro differisce da quello dello scorso inverno perché ormai è chiara l'impostazione dell'ospedale, ma è altrettanto chiaro che l'altro fronte sarà il territorio in quanto quest'inverno tutti stavano a casa e gli ammalati venivano portati in ospedale, adesso dobbiamo cercare di mantenere una vita il più normale possibile potenziando le difese sul territorio per evitare eventuali lockdown e nel frattempo gli ospedali si occuperanno degli ammalati Covid che non possono essere curati a casa». Questa la premessa concettuale al potenziamento della rete ospedaliera e dei servizi sul territorio al tempo del Covid.Poi Rollo entra nel merito degli interventi e spiega: «Da piano di riordino emergono interventi strutturali da effettuare negli ospedali. Riguarderanno i pronto soccorsi dove dovranno essere chiari i percorsi sia per i malati potenzialmente infetti che per quelli che arrivano in ospedali per altri motivi: i percorsi dovranno essere strutturalmente separati. Poi ci sarà il potenziamento delle terapie intensive per pazienti non Covid e quindi ci saranno posti in più negli ospedali, con interventi più importanti a Lecce e a Galatina in quanto riferimento per il Covid. Degli ottanta nuovi posti di terapia intensiva, dodici saranno allestivi a Galatina e sedici al Fazzi con la trasformazione in posti di terapia sub-intensiva nei reparti di Malattie infettive, Pneumologia e Medicina di questi due ospedali. Dovrà accadere che in qualsiasi punto della provincia potranno essere portati in pronto soccorso pazienti potenzialmente Covid e appena c'è la diagnosi che conferma la malattia i pazienti dovranno essere trasferiti a Lecce o a Galatina secondo il modello che abbiamo sperimentato quest'inverno». Per la terapia intensive e semi-intensiva saranno spesi complessivamente 11.355.000 euro. Al Fazzi saranno investiti 2,2 milioni per adeguare posti letto esistenti e 3,9 milioni per i 34 nuovi posti di terapia semi-intensiva. A Casarano 658mila euro per 4 posti di terapia intensiva che portano a 8 la disponibilità dell'ospedale. A Galatina 1,9 milioni per 12 posti di terapia intensiva e 2,1 milioni per 22 posti di semi-intensiva. A Copertino 597mila euro per 4 posti di terapia intensiva.Per i pronto soccorsi saranno spesi, al netto del Fazzi, 2.263.100 euro. Per il pronto soccorso del Fazzi non sono previsti lavori perché a breve sarà trasferito completamente al Dea (al momento c'è una postazione, ma il grosso dell'attività si svolge nel pronto soccorso allocato nel corpo centrale del Fazzi). I lavori, quindi riguarderanno la realizzazione dei 34 posti letto di terapia semi-intensiva che saranno distribuiti tra i reparti di Medicina (12), Pneumologia (10) e Malattie Infettive (12). A Galatina è prevista la realizzazione di un'area appositamente dedicata al pronto soccorso Covid dotato anche di posti letto per l'osservazione breve e la ristrutturazione del Padiglione De Maria che ospita le Malattie infettive. Anche a Copertino un nuovo pronto soccorso con stanze singole con bagno per il triage della zona grigia (casi sospetti). A Scorrano si richiede la realizzazione di un corridoio per separare l'area Covid da quella no-Covid, oltre al rifacimento degli impianti di condizionamento dell'aria. A Gallipoli serve un doppio triage per separare i percorsi tra i casi sospetti e quelli che non lo sono. A Casarano il pronto soccorso sarà liberato dagli spogliatoi e gli spazi saranno totalmente rivisti sempre per il principio della separazione degli spazi.