Covid, focolaio sul campo di calcio nel Sud Salento: positivi 7 atleti

Asd Capo di Leuca calcio, focolaio covid tra i giocatori: 7 atleti positivi. Focolaio nell'Asd Capo di Leuca calcio, squadra che milita nel campionato di promozione pugliese. Sette calciatori sono risultati positivi al Covid, nel corso degli ultimi giorni. Sono stati posti in isolamento domiciliare,sotto la supervisione dello staff medico della società.

La nota della società: salta la gara di domenica contro l'Avetrana

In una nota l'Asd Capo di Leuca ha chiarito che, nel rispetto del protocollo sanitario, tutti i componenti della squadra attualmente negativi continueranno ad allenarsi. Non si disputerà la gara di campionato di domenica prossima contro l'Avetrana in terra tarantina. Per l'Asd Capo sarà la seconda sosta forzata imposta dal Covid, dopo quella di domenica scorsa contro il Ginosa a Castrignano del Capo.