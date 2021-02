Contagi al bar del paese, il sindaco: «Ci aspettiamo un aumento dei casi positivi»

Rischio focolaio a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano, chiuso un bar del posto. La notizia è giunta ieri sera direttamente dal sindaco Dino Sorrento, attraverso un videomessaggio diffuso sui social. «Un nuovo focolaio si sta sviluppando nella nostra frazione - ha detto il primo cittadino - e speriamo che possa essere il più possibile circoscritto».

Secondo i primi dati ufficiali, i positivi al coronavirus attualmente accertati sarebbero quattro, «ma - ha detto Sorrento - è assai probabile che nei prossimi giorni assisteremo a un aumento dei soggetti positivi». Il contagio sarebbe partito da un bar del luogo, di cui il sindaco ha confermato l’avvenuta chiusura. Sorrento ha altresì ribadito «la necessità, preziosissima, dell’uso della mascherina per prevenire i contagi e l’importanza della quarantena, innanzitutto fiduciaria, immediata, per tutti coloro che ritengono di essere entrati in contatto con soggetti positivi».