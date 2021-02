Festa di compleanno in casa senza mascherine e distanziamento: e arriva la polizia. Tutti multati

Festa di compleanno senza mascherine e distanziamento. Nei guai sono finiti 23 giovani che partecipavano ad una festa di compleanno in un'abitazione del quartiere Stadio. Gli agenti della Sezioni Volanti ieri sera, a seguito di diverse telefonate al 113, sono intervenuti nell'abitazione in cui era stata segnalata la presenza di giovani che facevano baldoria, con musica ad alto volume, in barba alle restrizioni anti-covid.

Al primo piano del palazzo gli agenti hanno individuato l’appartamento da cui provenivano gli schiamazzi. Ad aprire è stato lo stesso proprietario di casa e festeggiato che aveva organizzato la festa per i suoi 30 anni con tanto di amici, musica e alcol. Nell'abiatazione erano presenti 23 giovani, intenti a consumare alcolici, e tutti privi di mascherina e inottemperanti alle norme del distanziamento sociale attualmente in vigore.

Gli agenti delle Volanti hanno chiamato rinforzi per consentire l'identificazione di tutti i presenti che sono stati multati in base alla normativa vigente. Nell'appartamento, a seguito di un controllo da parte degli agenti per verficare che non vi fosse nessun altro, è stato sorpreso nascosto in un armadio, un trentenne pluripregiudicato e affidato in prova ai servizi sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA