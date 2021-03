Lecce, nuove aree parcheggio sulla costa per la prossima estate

Aree parcheggio cercasi nelle marine leccese. In vista della prossima estate la giunta di Palazzo Carafa ha dato mandato al dirigente del settore Mobilità di pubblicare un nuovo avviso pubblico per la ricerca nelle marine di Frigole, Torre Chianca, Spiaggiabella, Torre Rinalda, in prossimità del litorale, di aree private da destinare a parcheggi temporanei per le stagioni balneari 2021-2025 (da maggio ad ottobre). Sul litorale leccese infatti non sono ancora presenti sufficienti aree a parcheggio di proprietà pubblica, con i conseguenti fenomeni di sosta selvaggia, a detrimento della sicurezza e della salvaguardia ambientale delle dune.

LE AREE

Le nuove aree di sosta temporanee, che saranno gestite dai privati, saranno autorizzate a supporto della disciplina, nel periodo estivo, del parcheggio in prossimità delle spiagge, al fine di ridurre la pressione delle auto sulle dune e gli ambiti retrodunali ad alta vulnerabilità ambientale e sui margini delle strade non adatte alla sosta delle automobili, garantendo, inoltre, maggiore sicurezza ai pedoni che si recano in spiaggia.

LEGGI ANCHE: Zona rossa, pagamento del parcheggio sospeso oppure no? Ecco le scelte dei sindaci



Lo stesso avviso, proposto nelle stagioni 2018-19 e 2020 ha dato primi soddisfacenti risultati. A tal fine il dirigente è stato incaricato di rinnovare per il periodo 2021-25 le concessioni temporanee autorizzate negli anni precedenti: per i titolari dei terreni precedentemente autorizzati basterà inviare al dirigente del settore Mobilità una dichiarazione asseverata da tecnico competente, nella quale si attesti il mantenimento delle condizioni dello stato dei luoghi e delle strutture come autorizzati precedentemente, con la premessa che, vista la adozione del Nuovo PCC e/o del Piano del Parco di Rauccio, le richieste di rinnovo saranno riesaminate per verificarne la compatibilità con le previsioni inserite nei piani.



I terreni candidati alla concessione temporanea dell’attività di parcheggio non dovranno subire esecuzioni di alcuna opera e dovranno essere accessibili facilmente dalla rete stradale esistente. Per ciascuna richiesta l’istruttoria sarà espletata da una apposita Conferenza dei servizi costituita dai dirigenti dei settori Pianificazione e sviluppo del territorio, Mobilità, Polizia Locale e Attività produttive del comune di Lecce.

L'AMMINISTRAZIONE

«L’esperienza degli anni scorsi ci ha confermato la bontà dell’iniziativa – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – quest’anno introduciamo due elementi di novità: si allarga il periodo della concessione, che andrà da maggio a ottobre, e la validità pluriennale della stessa, che corrisponderà a cinque anni. Ciò anche al fine di incentivare quanti vorranno mettere a disposizione i propri terreni, mettendosi al fianco del Comune per ridurre la pressione delle auto sulla costa. Questa iniziativa va nella direzione intrapresa dall’amministrazione, anche con gli strumenti di pianificazione adottati, di garantire sulla costa una maggiore sostenibilità delle attività che vi si svolgono, a tutela della fragilità e della bellezza delle nostre marine».