Rimproverano un giovane senza mascherina, l'amico aggredisce gli agenti: arrestato

Ha dato in escandescenza quando gli agenti hanno sollecitato un suo amico a indossare correttamente la mascherina e poi ha rifiutato di riferire le sue generalità, opponendo resistenza e costringendo persino la pattuglia a chiamare rinforzi. Per questo un 21enne di Lecce - C.M.A. le sue iniziali - è stato arrestato ieri sera con le accuse di rifiuto di declinare le proprie generalità, violenza, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Tutto è cominciato quando una Volante impegnata nel servizio di controllo del territorio, transitando per via Di Biccari - che collega viale XXV Luglio a piazza Sant'Oronzo, cuore di Lecce, notava un gruppo di giovani che, sebbene indossassero le mascherine di protezione, si assembravano senza preoccuparsi tanto. I poliziotti sono quindi intervenuti per invitarli a mantenere le distanze, come previsto dalle norme anti-Covid-19. In particolare, gli agenti hanno ripreso un ragazzo di 23 anni che non indossava correttamente il dispositivo di protezione. Nel frattempo, si avvicinava un altro giovane, il 21enne arrestato, che con in mano una bottiglia di birra in vetro parzialmente piena e in evidente stato di ebrezza da alcolici, inveiva contro i poliziotti e rifiutava poi di farsi identificare.Solo grazie all’intervento di un’altra Volante, il 21enne è stato accompagnato in Questura dove ha continuato ad avere comportamenti violenti, minacciando e offendendo i poliziotti e ponendo in essere azioni autolesionistiche. Per questo, su disposizione del pm di turno, è stato arrestato.

Sempre ieri sera, D.J., 27 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti dalla madre 59enne. E' stata proprio la donna a richiedere l'intervento della Polizia dopo che il figlio, al termine dell’ennesima lite, è stato colto da un raptus di violenza, danneggiando una porta dell’abitazione e l’anta di un mobile. Il giovane, in base alla denuncia della donna, anche in passato aveva posto in essere comportamenti analoghi. Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola.