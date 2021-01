«Lezioni sospese per un contagio da Covid»: il Comune chiude la scuola elementare a Parabita

Un caso di Covid-19 nella scuola elementare di Parabita, nel Salento. Per questo, dopo la comunicazione da parte della dirigente scolastica, il Comune ha scelto di chiudere la scuola di via Oberdan per procedere alla sanificazione.

La sospensione delle lezioni si protrarrà da oggi al 22 gennaio prossimo, anche d'intesa con la Asl Lecce, a conoscenza del caso di positività. La classe frequentata dal bambino, tuttavia, era in isolamento fiduciario dal 18 gennaio scorso. Si tratta dell'ennesimo contagio fra le mura scolastiche, mentre la Regione si appresta a varare un piano di ritorno fra i banchi anche per gli studenti delle scuole superiori, piano che prevederà, con ogni probabilità, la presenza di presìdi medici all'interno degli istituti scolastici.

