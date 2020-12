Covid, nel Salento 1.753 positivi: in 26 paesi la media dei contagi per abitante supera quella provinciale. La mappa, comune per comune

Sono 1753 in tutto i casi attualmente positivi al Covid nel Salento, in base ai dati forniti nel report settimanale dalla Unità di Epidemiologia della Asl Lecce diretta dal dottor Fabrizio Quarta, che fornisce una aggiornata analisi statistica dei contagi dall'inizio della pandemia, abbinata anche alla loro distribuzione statistica.

Sono 26 i comuni del Salento nei quali, attualmente, il numero dei contagi per 1000 abitanti supera la media provinciale che si attesa a 2,2. Si tratta dei comuni di Porto Cesareo (media 7,6 contagi per 1000 abitanti, la più alta); Specchia e Taurisano, rispettivamente con 6,6 e 6,2; e poi ancora Andrano, Campi, Caprarica, Carmiano, Cavallino, Collepasso, Cursi, Gallipoli, Guagnano, Martano, Matino, Melissano, Poggiardo, Racale, Ruffano, Salice, Sanarica, San Pietro, Santa Cesarea, Sogliano, Soleto, Tricase, Veglie.

Di seguito la mappa dei contagi, comune per comune:

Alessano 10

Alezio 12

Alliste 14

Andrano 12

Aradeo 8

Arnesano 9

Bagnolo -

Botrugno -

Calimera 12

Campi salentina 31

Cannole 3

Caprarica 7

Carmiano 49

Carpignano 5

Casarano 44

Castrì 5

Castrignano de' Greci 1

Castrignano del Capo 5

Castro 3

Cavallino 37

Collepasso 23

Copertino 50

Corigliano 3

Corsano 7

Cursi 16

Cutrofiano 6

Diso 6

Gagliano del Capo 8

Galatina 54

Galatone 31

Gallipoli 46

Giuggianello -

Giurdignano 1

Guagnano 26

Lecce 200

Lequile 4

Leverano 19

Lizzanello 23

Maglie 16

Martano 22

Martignano 1

Matino 41

Melendugno 18

Melissano 26

Melpignano -

Miggiano 7

Minervino 3

Monteroni 19

Montesano salentino 5

Morciano 3

Muro leccese 5

Nardò 61

Neviano 5

Nociglia 1

Novoli 17

Ortelle 4

Otranto 12

Palmariggi 2

Parabita 17

Patù 3

Poggiardo 21

Porto Cesareo 45

Presicce-Acquarica 17

Racale 38

Ruffano 28

Salice salentino 25

Salve 9

Sanarica 7

San Cassiano 4

San Cesario 16

San Donato 10

Sannicola 8

San Pietro in lama 10

Santa Cesarea 9

Scorrano 9

Seclì 3

Sogliano Cavour 13

Soleto 12

Specchia 31

Spongano 3

Squinzano 38

Sternatia 4

Supersano 2

Surano 1

Surbo 17

Taurisano 72

Taviano 11

Tiggiano 5

Trepuzzi 29

Tricase 77

Tuglie 2

Ugento 24

Uggiano la Chiesa 3

Veglie 35

Vernole 12

Zollino -

Consulta il documento integrale: Report_18.12.2020_18142802.pdf

