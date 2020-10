Salento, positivi 175 cittadini: i contagi, comune per comune. L'infezione corre fra i giovani: numeri tre volte più alti che fra gli anziani

Sono in tutto 175 gli attualmente positivi nel Salento, secondo il report redatto settimanalmente dalla Asl di Lecce, dalla squadra del direttore dell'Unità di Epidemiologia e Statistica, Fabrizio Quarta. Il report contiene molti dati interessanti. Sono, ad esempio, 122 i cittadini che, da inizio pandemia, hanno contratto il Covid-19 all'estero. Sedici, sono invece i Comuni rimasti a zero contagi dallo scorso marzo, quando il coronavirus è esploso anche in Italia e l'Oms ha dichiarato l'inizio della fase pandemica. Si tratta di Alessano, Botrugno, Castrignano de' Greci, Castro, Giuggianello, Morciano di Leuca, Ortelle, Palmariggi, Patù, Ruffano, San Cassiano, Seclì, Spongano, Surano, Tiggiano e Tuglie. Sempre dall'inizio della pandemia, e dunque considerando anche quanto accaduto nei mesi estivi, il numero di positivi nella fascia d'età da 0 a 35 anni (288) è di gran lunga più alto di quello registrato fra gli anzini (257 per la fascia 50-69 anni; 80 casi fra i 70 e 79 anni). E' guarito dal Covid il 73% dei contagiati.

Di seguito l'elenco dei casi attualmente positivi distribuiti per Comune di appartenenza.

Alezio 1

Andrano 1

Aradeo 1

Campi salentina 3

Carmiano 2

Casarano 5

Cavallino 1

Collepasso 1

Copertino 4

Corigliano d'Otranto 1

Cutrofiano 2

Diso 2

Galatina 5

Gallipoli 2

Lecce 37

Leverano 2

Maglie 2

Martano 1

Matino 1

Melendugno 6

Melissano 1

Melpignano 3

Monteroni 2

Montesano 1

Muro leccese 2

Nardò 10

Neviano 3

Novoli 1

Salice salentino 6

Specchia 3

Squinzano 1

Surbo 6

Tricase 9

Ugento 1

Maglie 2

Vernole 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA