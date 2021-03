Covid nella residenza per anziani: due casi positivi, ma niente sintomi. Erano stati vaccinati

Riscontrate due positività al Covid19 a Villa dell’Armonia, Rsa di Novoli. «Tutto sotto controllo - garantisce la proprietà della struttura - e grande lavoro degli operatori della residenza e degli organi sanitari competenti».

A chiarire cosa sia accaduto è l’Altea srl, ente gestore della Rsa: in seguito a una normale attività di screening Covid-sars 2 eseguita lo scorso 29 marzo sui 59 degenti presi in carico dalla struttura, sono state riscontrate due positività, peraltro con bassa carica virale, in degenti vaccinati e asintomatici. Gli stessi ospiti di Villa dell’Armonia, sottoposti successivamente ad ulteriore tampone il giorno seguente, sono risultati negativi.

LE DICHIARAZIONI



«Sono stati sottoposti a tampone molecolare tutti i nostri ospiti - chiariscono dalla direzione della RSAA - compreso il personale sanitario, con esito positivo di un dipendente in data 29 marzo risultato poi negativo il giorno seguente. Si evidenzia che i degenti sono stati vaccinati Pfizer il 22 gennaio e in data 12 febbraio, risultano invece non essere vaccinati 3 ospiti poichè nuovi ingressi». «Nella mattinata di ieri - hanno aggiunto da Altea srl - abbiamo allertato il sindaco di Novoli, Marco De Luca e abbiamo attivato le procedure di rito a tutela della salute di tutti i degenti, dipendenti e della comunità novolese. Approfittiamo per ringraziare il Centro Sorveglianza Covid TM del Sisp per l'aiuto ed il supporto nel gestire la criticità. Tutte le famiglie dei degenti sono state informate e rasserenate con messaggi audio e video. La struttura, come da normativa, aveva già predisposto la zona "Covid" con circuiti “pulito sporco" ed i due degenti positivi sono stati isolati e assistiti da personale dedicato. Evidenziamo infine l'importanza della vaccinazione che, nel nostro caso, ha determinato un probabile contagio asintomatico - conclude la nota - in degenti ultra75enni».

