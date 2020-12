Covid, i medici sollecitano: «Subito misure più restrittive». Nella notte altri 4 morti nel Salento

Altri quattro morti di Covid nel Salento: due donne e due uomini si sono spenti nella notte per le conseguenze letali dell'infezione da nuovo coronavirus. Si tratta di due donne, una 69enne di Campi salentina e una 77enne di Taviano, e di due uomini, uno di 87 anni di Monteroni e un altro di 73 anni, residente a San Donato. Il tasso di mortalità da Covid, dunque, resta molto alto a livello non solo locale, ma nazionale.

Ieri in Puglia, in base alle informazioni fornite dal bollettino regionale, sono stati registrati 23 decessi: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Le vittime, complessivamente, sono 1.759 dal marzo ad oggi. Il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli invoca un intervento più severo per la Puglia, da domenica scorsa divenuta zona gialla, mentre l'epidemiologo e assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, invece, spera che la classificazione per aree colorate venga messa da parte: «Personalmente scrive su facebook - spero vivamente che il sistema del semaforo dopo la pausa natalizia venga messo in soffitta. Il virus è daltonico, ricordiamocelo».

«Chi mi conosce - aggiunge - sa che non ho mai plaudito la scelta di dividere le regioni italiane in fasce di rischio, per diversi motivi. Primo, tutto il Paese è in piena seconda ondata pandemica e le differenze fra regioni sono principalmente legate ad una non perfetta sincronia. Per esempio l'ondata in Puglia è partita dopo e con ogni probabilità terminerà dopo. Secondo, il sistema dei famosi 21 indicatori era stato pensato per tutt'altro scopo e non tanto si adatta ad essere la base di una decisione politica su chiusure e limitazione di movimenti. Terzo, ma non ultimo, la comunicazione intorno al sistema dei colori non è stata felice». E aggiunge: «Un altro limite del semaforo della pandemia è che rispetta necessariamente i confini amministrativi regionali. I virus, però, i confini non li vedono nemmeno. E comunque non vedono i colori. La Puglia, ad esempio, è stretta e lunga. Dal Gargano al Salento le differenze demografiche, economiche, strutturali sono davvero importanti e molte di queste rappresentano importanti determinanti per la diffusione virale».

