Tamponi rapidi e a costo agevolato per parenti e contatti stretti dei positivi, il Comune lancia l'area drive in: «Un aiuto per affrontare questa pandemia»

Castrignano de' Greci, piccolo comune della Grecìa salentina, offrirà l'opportunità, ai contatti stretti di persone positive al Covid-19, di effettuare tamponi antigenici rapidi a costo agevolato, in un'area drive in. Lo ha annunciato su Facebook l'assessore Paolo Paticchio. «L'area sarà destinata ai contatti secondari di positivi accertati e per chi ha dei sintomi tipici di questo maledetto virus; per chi deve anche fronteggiare un'immunodepressione e per chi ha superato i 65 anni, il test sarà effettuato senza sostenere altre spese. Il tutto - ha specificato Paticchio - con la collaborazione dei medici di base di Castrignano che ci segnaleranno le persone che effettueranno il test e grazie al personale medico che volontariamente si metterà a disposizione dell'organizzazione. Una comunità funziona se ognuno, soprattutto nei momenti di difficoltà, senza pensare ai propri orticelli, fa con costanza la sua parte».

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA