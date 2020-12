Covid, in Puglia oltre un milione di tamponi da marzo. Nel giorno di Natale 1.011 nuovi positivi e 26 morti

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 1.004.403 test. E nel giorno di Natale, a fronte di 7.540 tamponi per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.011 casi positivi. Il dettaglio dei numeri nel bollettino odierno della Regione Puglia. Questa la distribuzione territoriale nella regione: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Torna a salire il numero degli attualmente positivi: 53.589 (qui il bollettino integrale).

Ma torna a salire anche il numero dei decessi: 26 decessi quelli registrati oggi. Nel dettaglio: 13 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.004.403 test. 29.775 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 85.674, così suddivisi:

33.051 nella Provincia di Bari;

9.899 nella Provincia di Bat;

6.174 nella Provincia di Brindisi;

18.850 nella Provincia di Foggia;

6.649 nella Provincia di Lecce;

10.479 nella Provincia di Taranto;

491 attribuiti a residenti fuori regione;

81 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

