Covid, mezzo milione di nuovi casi in una settimana. Incidenza, Lecce prima in Italia: 2mila casi su 100mila abitanti

Per la seconda settimana consecutiva si registra un netto incremento dei nuovi casi di Covid. A rilevarlo è la Fondazione Gimbe che analizza l'andamento della pandemia tra il 16 e il 22 marzo: sono stati oltre mezzo milione, passando dai 379.792 della settimana precedente a 502.773, con un aumento del 32,4%. I contagi corrono in particolare nel Sud Italia, compresa la Puglia dove sono cresciuti del 51,6% in 7 giorni.

APPROFONDIMENTI REGIONE Covid, in Puglia altri 7.270 casi e sette decessi REGIONE Covid, tornano a salire i casi nelle carceri della Puglia: 142... REGIONE Covid, 12.007 nuovi casi in sole 24 ore e 13 morti in Puglia BARI Covid: nel Barese raddoppiati a scuola i casi positivi IL BOLLETTINO Covid, 6.464 nuovi casi e 4 decessi in Puglia. Positività al...

In Puglia +51,6% in una settimana: Lecce supera i 2mila casi su 100mila abitanti

Salgono da 17 a 38 le province italiane con un'incidenza superiore a 1.000 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti, un valore chiave per capire la velocità di circolazione del virus. E quella che registra il valore più elevato è Lecce, che supera quota 2.000 casi. Mentre in tutte le province, eccetto Bolzano, si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.